Há uma nova garrafa reutilizável para manter a qualidade da água

Uma garrafa que pretende reduzir o consumo do plástico em Portugal, mas sem o peso de uma garrafa de vidro. A nova garrafa ECO, embora seja de plástico, é reutilizável e poderá ser reabastecida em qualquer supermercado, segundo comunicado da empresa.

“Com a ECO pretende-se reduzir drasticamente o consumo do plástico em Portugal, pois a garrafa de três litros será reutilizável sempre que pretendermos reabastecer nos supermercados”, explica a Eco.

A empresa defende a escolha pelo material por as garrafas de vidro gerarem menos adesão dos consumidores, devido ao peso e à sua mobilidade.

“A água é filtrada, sem o sabor dos químicos”, assegura a empresa, acrescentando que “com este gesto estamos a contribuir para a redução do plástico em Portugal e a mudar os hábitos de consumo dos portugueses. Tal como hoje utilizamos os sacos de supermercado e deixámos de usar sacos de plástico! Pelo menos grande parte dos consumidores!”.

A nova garrafa já está presente em dez lojas da Jerónimo Martins em versão de teste há três meses e os “resultados são muito animadores”.

“A ECO terá uma vertente igualmente de internacionalização e terá igualmente uma componente pedagógica, com a colaboração da activista Ana Salsedo e artística, pois conta com a participação neste projeto do artista Xico Gaivota que faz as suas obras de arte apenas com plástico retirado do fundo do mar”, acrescenta.