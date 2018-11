Há uma nova vulnerabilidade no Microsoft Office que pode causar roubo de dados

A Check Point Software Technologies Ltd revelou os detalhes de uma vulnerabilidade no Microsoft Office 2007, 2010, 2013 e 2016. A equipa da Check Point Research encontrou esta falha em abril de 2017 e, apesar de ter sido feita a correcção, esta vulnerabilidade tem sido utilizada para divulgar malware como o AgentTesla e Loki.

As capacidades deste malware incluem o roubo dos dados do utilizador para iniciar sessão no Chrome da Google, Mozilla Firefox, Microsoft Outlook e outros. Permite, ainda, que o atacante instale mais malware nos dispositivos infectados. No entanto, por causa da natureza deste novo malware, o qual utiliza técnicas de ofuscação evasivas, a maior parte dos antivírus não conseguiu detetá-lo até agora.

Embora se acredite que os novos formatos de documentos Word são mais seguros do que os ficheiros RTF ou DOC, nesta quinta geração de ciberataques os cibercriminosos estão à procura de estar um passo à frente e assim adaptar as técnicas para evitar as barreiras tradicionais.

O ataque inicia quando um utilizador abre um ficheiro RTF (Rich Text Format) malicioso com o Microsoft Word. Logo a seguir, o Word lança um processo, denominado svchost, para abrir o editor de equações da Microsoft.

Normalmente este é todo o processo, no entanto, no caso do AgentTesla, a aplicação de editor de equações passa para um próximo passo onde continua a lançar os seus próprios executáveis. A partir daqui, quando se inicia um segundo processo é estabelecida uma ligação ao servidor de Comando e Controlo (C&C) do ciberatacante e o malware é enviado para infectar o computador da vítima.

Para se protegerem contra este malware, a Check Point recomenda que os utilizadores atualizem os sistemas e software que utilizam com frequência.