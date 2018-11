Hackers põem à venda mensagens privadas de 81 mil utilizadores do Facebook

Mais de 80 mil utilizadores da rede social Facebook foram vítimas de um ataque cibernético e, depois dessa falha de segurança, hackers acederam às mensagens privadas dos lesados e colocaram-nas à venda online, avança a ”BBC” esta sexta feira, 2 de novembro.

Os atacantes revelaram à ”BBC Russia” que tinham detalhes de um total de ”120 milhões de contas” e que estavam a tentar vendê-las, embora haja razões para não acreditar nesses números. À agência britânica, o Facebook assegura que a segurança da rede social não foi comprometida e que os dados foram obtidos através de extensões maliciosas do navegador. Porém, acrescentou que já tomou medidas para impedir que outras contas sejam afetadas.

Os primeiros indícios dessa falha de segurança aconteceram em setembro, quando um usuário pelo nome de ”FBSaler” publicou num site que vendia perfis de utilizadores do Facebook e informou que detinha uma base de dados de 120 milhões de utilizadores.

A empresa de segurança na internet Digital Shadows examinou, a pedido da BBC, a amostra disponibilizada pelo usuário, e concluiu que as 81 mil contas da amostra continham mensagens privadas que não poderiam ser acedidas através de métodos legais por ninguém, confirmando que todas as contas foram ‘hackeadas’.

Entre as informações divulgadas havia conversas sobre um concerto da banda Depeche Mode, reclamações sobre o genro e até mesmo conversas privadas entre dois amantes. Cada uma valia cerca de 8 libras (aproximadamente 9,10 euros). Desde que a Digital Shadows começou a investigação, a publicação foi apagada.

A ”BBC Rússia” conseguiu entrar em contato por e-mail com o vendedor dessas contas, que confirmou que as contas à venda não eram as mesmas afetadas pelo escândalo da Cambridge Analytica ou pelo roubo de tokens que ocorreu no final de setembro.