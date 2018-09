Haitong com prejuízos de 2 milhões no semestre. Resultado operacional é positivo

Ler mais

O Haitong Bank fechou o semestre com prejuízos de 2 milhões de euros, que compara com 80 milhões negativos em junho de 2017.

Isto é explicado por um aumento de 40,2% do produto bancário (margem, comissões e trading) de 35 milhões para 48,8 milhões num ano (junho de 2018 versus junho de 2017); por uma descida de 44% dos custos operacionais (-70 milhões de euros); as imparidades e provisões caíram face ao período homólogo ao terem passado de 38 milhões para 23 milhões de euros.

O resultado operacional no primeiro semestre subiu de 35,1 milhões negativo em junho de 2017 para 9,6 milhões em junho deste ano.

A subida do produto bancário, segundo o comunicado, beneficiou de receitas mais elevadas por via de comissões, em particular provenientes das áreas de Mercados de Capitais e Structured Finance.

O desempenho positivo dos custos “foi um objetivo central do plano de reestruturação do Banco, a fim de garantir a sustentabilidade do negócio”, diz banco.

Como consequência da melhoria do produto bancário e da diminuição dos custos operacionais, o Haitong Bank registou um Lucro Operacional de 9,6 milhões de euros.

As imparidades e provisões foram 38% inferiores às registadas no mesmo período do ano anterior, “apesar de o Banco ter mantido uma abordagem conservadora em relação à carteira de crédito histórica”, diz o banco.

O banco conclui que “em consequência, registou um Prejuízo Líquido de 2,1 milhões de euros, o que representa uma efetiva melhoria face ao Prejuízo Líquido de 79,8 milhões de euros registados no primeiro semestre de 2017, e revela que o Banco está próximo do break-even”.

O Haitong não detalha, no entanto, nas contas o impacto da venda das subsidiárias em Londres em Nova Iorque neste resultados. Mas recorde-se que o Haitong Bank concluiu no dia 23 de Fevereiro de 2018, a alienação das subsidiárias de Londres e Nova Iorque, por um total de 29,3 milhões de dólares (cerca de 25 milhões de euros, ao câmbio actual). Na altura foi dito que o Haitong Bank registou, com a operação, uma mais-valia de 13,2 milhões de euros com a alienação da totalidade do capital social da Haitong Securities USA LLC, Haitong (UK) Limited e da Haitong Securities (UK) Limited à Haitong International (BVI) Limited. Isto é, por um valor inferior aos 15,8 milhões estimados no comunicado emitido antes a 10 de Janeiro.

Wu Min, CEO do banco de investimento diz na nota que “é com orgulho que anunciamos o retorno do Haitong Bank a resultados operacionais positivos no primeiro semestre de 2018. Estes resultados são para nós muito representativos, uma vez que sinalizam que o processo de reestruturação, reposicionamento e implementação da nova estrutura de governo societário do Banco estão a ser bem-sucedidos”.

O presidente executivo diz ainda que “durante a primeira metade do ano, conseguimos beneficiar de um bom fluxo de negócios cross-border com a China, assim como de uma forte recuperação das nossas principais geografias. Este desempenho consolidou ainda mais a posição do Haitong Bank como um elemento essencial para o franchise internacional do Grupo.”

O banco explica que o “dinamismo positivo das receitas beneficiou do recente processo de reestruturação e reposicionamento do Banco, o qual tem vindo a assumir-se como a unidade de Corporate and Investment Banking do Grupo Haitong. O Banco aumentou significativamente o fluxo de negócios cross-border com a China, tirando partido do seu ângulo chinês. Adicionalmente, os seus franchises domésticos na Ibéria, Reino Unido, Polónia e Brasil registaram um desempenho positivo.

A instituição diz que “o Banco aumentou significativamente o fluxo de negócios cross-border com a China, tirando partido do seu ângulo chinês. Adicionalmente, os seus franchises domésticos na Ibéria, Reino Unido, Polónia e Brasil registaram um desempenho positivo”.

A posição de capital “está entre as maiores da indústria, com um rácio CET1 de 22% e um rácio de Capital Total de 28%”, diz o ex-BESI.