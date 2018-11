Hamilton fecha época de Fórmula 1 com triunfo na despedida de Alonso

No circuito de Yas Marina, Hamilton, que partiu da ‘pole’, somou o 11.º triunfo da temporada, em 21 corridas, e o 73.º da carreira, ficando a 18 do recordista Michael Schumacher (91), numa corrida que dominou de princípio ao fim.

Hamilton finalizou a prova em 1:39.40,382 horas, menos 2,581 segundos do que o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), segundo classificado e autor da volta mais rápida, e 12,706 em relação ao holandês Max Verstappen (Red Bull), que fechou o pódio.

O quarto lugar foi para o outro Red Bull, conduzido pelo australiano Daniel Ricciardo, enquanto o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) ficou-se pelo quinto posto, caindo para idêntica posição no campeonato.

Na tabela, o britânico concluiu o Mundial com 408 pontos, contra 320 do vice-campeão Vettel e 251 de Raikkonen, que segurou o último lugar do pódio, apesar de ter desistido, com problemas mecânicos, logo à sétima volta.

O quarto foi Verstappen, com 249, o quinto Bottas, com 247, e o sexto Ricciardo, com 158. Muito longe, no sétimo lugar, com 69, ficou Niko Hulkenberg, protagonista de um acidente logo na primeira volta, com o seu Renault e ficar virado fora da pista.

Na despedida, Fernando Alonso (McLaren), de 37 anos, ficou-se pelo 11.º lugar, numa época em que pontuou nove vezes, ao conseguir um quinto posto, logo a abrir, na Austrália, quatro sétimos e outros tantos oitavos.

O espanhol, o terceiro mais jovem a vencer uma corrida (22 anos e 26 dias), fechou a carreira com dois títulos mundiais (2005 e 2006), como sexto do ‘ranking’ de vitórias (32) e pódios (97) em grandes prémios (32), em mais de 300 corridas.