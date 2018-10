‘Hard Brexit’ pode levar empresas alemãs a enfrentar tarifas extras de três mil milhões de euros

Um ‘hard Brexit’ poderá levar a que as empresas na Alemanha enfrentem tarifas extras de três mil milhões de euros por ano, segundo a agência “Reuters”. Os números são revelados pelo Instituto de Economia germânico (IW).

O setor automóvel que emprega cerca de 800 mil pessoas pessoas na Alemanha, do qual é o maior exportador, seria o mais atingido, com cerca de 60% dessas tarifas, com exportações para o Reino Unido a caírem 57%.

De acordo com o IW, cerca de 5% do produto interno bruto da Alemanha depende direta ou indiretamente do comércio com os britânicos, tornando-se o terceiro parceiro comercial mais importante para as empresas alemãs.

“Este cenário horrível deve forçar os políticos a agir de uma forma construtiva”, referiu Markos Jung, investigador do instituto. A longo prazo, um ‘hard Brexit’ resultaria num aumento de preços e numa mudança nos fluxos de mercadorias da Alemanha, de acordo com o IW.

O Reino Unido e a União Europeia esperam fazer progressos significativos nas negociações durante a cimeira agendada para os dias 17 e 18 de outubro.