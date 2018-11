HBO prestes a entrar em Portugal. Já tem escritório em Lisboa e contratou

A HBO está cada vez mais perto de entrar em Portugal, uma vez que o gigante da televisão norte-americana já realizou contratações no mercado português e tem já um escritório em Lisboa, de acordo com a revista “Meios & Publicidade”.

A contratação de uma responsável de marketing e a ocupação de um escritório em Lisboa são dados confirmados pelo vice-presidente de relações públicas da HBO Europe, Tom Nielsen. A contratação em causa é da ex-diretora de marketing da Disney, Patrícia Reis, que trabalhará com a HBO em Portugal e Espanha.

Também Inês Martins de Almeida, antiga head of TV content strategy & negotiation da Altice Portugal, assumirá funções como distribution sales manager. Outra contratação é a de Cláudia Cristóvão, que passou pela Freemantle, SIC, CMTV e desempenhou nos últimos três anos funções como coordenadora de marketing e digital do canal Cinemundo, e que será a coordenadora de social media da HBO Portugal.

Está, contudo, por confirmar onde e quando, concretamente, a operação da HBO irá arrancar em Portugal.

A estação televisiva norte-americana HBO, integrada na companhia de media AT&T, que atravessa uma fase de reorganização, vai começar a operar no mercado português em 2019 – a expetativa é que comece no primeiro semestre do próximo ano – estando desde junho a recrutar em Portugal, com o objetivo de “posicionar a HBO como o melhor serviço de streaming no mercado português”, de acordo com um anúncio publicado, então, na rede social LinkedIn.

Em Portugal, a atividade da HBO deverá passar, sobretudo, pela disponibilização da sua plataforma OTT (over-the-top).Tendo em conta as mudanças que o canal de televisão tem sofrido recentemente, desde que passou a integrar o grupo AT&T em 2016, é possível que Portugal entre na estratégia da HBO na concorrência a um espaço já ocupado pela Netflix, o serviço de conteúdos televisivos em streaming (plataforma OTT).

A grande questão para o mercado televisivo português, permanece, tal como o Jornal Económico escreveu em julho: é uma oportunidade de negócio ou desafio de mercado para as operadoras de telecomunicações? Vodafone, NOS e MEO não se comprometem, sabendo que os contornos da operação da HBO ainda estão por revelar.