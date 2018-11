Hecatombe das tecnológicas arrasa bolsas europeias. PSI 20 em mínimos

A bolsa portuguesa fechou em mínimos de ano e meio, depois de perder 1,5% nesta sessão para 4.829,96 pontos. O PSI 20 foi arrastado pela queda das bolsas europeias.

A queda das ações da Apple, perante as notas de que cortou planos de produção dos novos iPhones despoletou o sentimento vendedor, arrastando as FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google) para perdas médias de 4% nas bolsas nova-iorquinas na sessão de ontem.

Em Lisboa, todas as 18 cotadas do índice desvalorizaram na sessão, com a Mota-Engil a desvalorizar 5,26% para 1,512 euros; a NOS desceu 3,43% para 4,930 euros; a Altri deslizou 2,58% para 6,810 euros; o BCP caiu 2,34% para fechar nos 0,2422 euros. Depois temos a queda de 2,25% da Navigator (3,830 euros); da Semapa (-1,90% para 14,480 euros); dos CTT (-2,08% para 3,292 euros); da EDP Renováveis (-2,02% para 7,500 euros); da Corticeira Amorim (-1,83% para 9,10 euros), só para citar as maiores quedas.

Na Europa o EuroStoxx 50 desceu 1,4% para 3.116,7 pontos.

