Hegemonia da CSU na Baviera pode acabar no domingo

As eleições regionais que se realizam este domingo, 14 de outubro, na Baviera podem colocar em causa a hegemonia que a União Social Cristã (CSU) – parceira da CDU de Angela Merkel no governo federal – mantém historicamente no território. A causa desta possível alteração no quadro político da região deve-se aos ‘culpados do costume’: a AfD, o partido da extrema-direita alemã que desde o ano passado tomou assento no parlamento nacional e colocou em alerta os partidos tradicionais.

Segundo a imprensa do país, este inesperado volte-face político na Baviera tem minado a confiança interna do partido e aumentado as desavenças entre os seus principais responsáveis: o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, e o presidente do partido, Markus Söder.

Na maioria das sondagens conhecidas, a Alternativa para a Alemanha (AfD), partido antieuropeu e anti-imigração, consegue uma posição entre os 10% e os 12%, enquanto a CSU não vai além dos 33% a 35% das intenções de voto, bem longe da maioria absoluta e dos 47,7% que conseguiu nas últimas eleições. A sondagem mais pessimista coloca mesmo a CSU numa até agora inimaginável fasquia de 23%.

Para Markus Söder, a queda abrupta dos democratas-cristãos na Baviera, a sua ‘casa’ de sempre, fica a dever-se aos avatares políticos do seu antecessor, precisamente Horst Seehofer, que acusa de uma deriva em direção às políticas da chanceler Merkel.

Seehofer – responsável pela pior crise governamental que Merkel teve de enfrentar quando há uns meses ameaçou fechar os aeroportos do país se a cnaceler não alterasse a sua política face à imigração – prefere culpar a AfD pela descida do seu parido.

Segundo a imprensa, a CSU parece ter perdido a ligação com os eleitores conservadores cristãos da Baviera, que não gostam da arrogância da grande coligação de Berlim, de que o partido faz parte, e da desordem causada pelo fluxo maciço de refugiados.

O partido também está dividido quanto ao convite para Merkel fazer parte da campanha até domingo. Uma parte da CSU considera importante que a chanceler surja nos comícios, mas outra parte – aquela que considera que a coligação federal já não interessa – pretende que Merkel se mantenha longe da Baviera até ao próximo domingo, para não ‘estragar’ ainda mais o cenário político regional.

Nas eleições de 24 de setembro de 2017, a CDU/CSU de Merkel teve 32,9%, o SPD, na altura era liderado pelo ex-presidente do Parlamento Europeu Martin Schulz, obteve 20,5% e a AfD conseguiu 12,6%.

Entre as propostas da AfD para a Baviera está a ideia de proibição de mesquitas na região. A proposta, segundo a imprensa alemã, surgiu da ala mais extremista do partido, chamada Der Flügel (A Asa), que conta entre os seus membros com os líderes regionais dos Estados da Saxónia, Turíngia, e Brandemburgo.