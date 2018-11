Herdade do Ramalho arrisca multa de 150 mil euros por abate de árvores

A Herdade do Machado, em Avis, acusada de abater de cerca de mil azinheiras e sobreiros sem autorização, arrisca pagar uma multa que poderá atingir os 150 mil euros, enfrentar o embargo dos trabalhos e ser obrigada a repor a situação anterior.

“Na sequência da denúncia de operações de abate ilegal de cerca de mil azinheiras na Herdade do Ramalho, Avis, os serviços do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) deslocaram-se ao terreno, tendo constatado que existiu, de facto, um corte de azinheiras/sobreiros sem a necessária autorização do ICNF, em área e número de árvores que está a ser contabilizada”, explica um comunicado do Ministério da Agricultura.

O mesmo comunicado acrescenta que, “por outro lado, foram detetadas mobilizações de solos, afetando o sistema radicular de azinheiras/sobreiros existentes, situação cujo levantamento integral está em curso”.

“A confirmarem-se os fatos, será aplicado o quadro sancionatório previsto na legislação de proteção da azinheira/sobreiro, que inclui contra-ordenações puníveis com coimas cujo valor poderá atingir os 150 mil euros, embargo de trabalhos e reposição da situação anterior”, conclui o comunicado do Ministério da Agricultura, liderado por Capoulas Santos.

A Herdade do Ramalho explora um turismo rural nesta região do Alto Alentejo, com capacidade de três suites, dois quartos de cama dupla, com possibilidade um outro extra.