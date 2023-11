Habitações estão distribuídas por Portugal, Espanha e Grécia, sendo que uma novidade deste portal passa pela possibilidade de desenhar no mapa a zona em que está a procurar casa ou visualizar todas as que se situam nas proximidades da localização atual do utilizador.

16 Novembro 2023, 19h23

Com o objetivo de reforçar a relação com os vários públicos do mercado imobiliário, o grupo Hipoges lançou um novo portal que conta com mais de 30 mil imóveis.

As habitações estão distribuídas por Portugal, Espanha e Grécia, sendo que uma novidade deste portal passa pela possibilidade de desenhar no mapa a zona em que está a procurar casa ou visualizar todas as que se situam nas proximidades da localização atual do utilizador.

Este novo portal vem substituir o ‘Portalnow’ e dispõe de uma estrutura de navegação mais simples e intuitiva, “com um menu principal onde o utilizador pode procurar uma vasta oferta de ativos imobiliários disponíveis para compra ou arrendamento, uma nova área”, pode ler-se no comunicado.

Uma das novidades deste novo site é a área reservada aos investidores profissionais que procuram oportunidades de negócio que lhes permitem maximizar os seus investimentos.

Nuno Antunes, Global Chief Real Estate Officer da Hipoges, refere que “o lançamento deste novo site permite-nos oferecer uma vasta carteira de imóveis ao consumidor comum e a investidores, tirando partido dos últimos avanços tecnológicos para melhorar a sua experiência do utilizador e potenciando as nossas vendas”.