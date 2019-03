Hoje há ‘Jogo Económico’. Como devem os clubes lidar com as claques?

Como é que os acontecimentos na Academia de Alcochete vão marcar as relações entre clubes e claques no futuro? Pode este acontecimento marcar o limite nas relações entre direções e grupos organizados de adeptos ou está aberta a porta para ocorrências ainda mais preocupantes no futuro?

Esta sexta-feira, às 20h00, as relações (nem sempre saudáveis) entre clubes e claques vão estar em debate no programa ‘Jogo Económico’, edição que conta com a presença de Daniel Alves Seabra, antropólogo, professor universitário e autor do livro “Claques de Futebol: O teatro das nossas realidades”, e ainda de João Marcelino e Leonardo Ralha, moderados pelo jornalista José Carlos Lourinho.

Nesta edição, analisamos ainda a prestação de Cristiano Ronaldo pela Juventus e quais as possibilidades do capitão da Seleção de sagrar-se tetra-campeão europeu em Madrid, cidade onde ganhou e celebrou as últimas três edições da Liga dos Campeões. Estará Florentino Pérez arrependido de ter transacionado o português? Será este um dos maiores erros de gestão da história do clube ‘merengue’?