Hoje há ‘Jogo Económico’: Modalidades do Sporting CP estão no topo da Europa?

Fruto do investimento e dos resultados que têm vindo a ser conseguidos, as modalidades do Sporting CP têm estado em destaque nas últimas semanas. Com o título de campeão da Europa, fruto da conquista da UEFA Champions League de Futsal no final de abril, e a possibilidade de conquistar, em pleno Pavilhão João Rocha, novo título europeu ao nível do Hóquei em Patins (na ‘final four’ da Liga Europeia que vai ter lugar este fim-de-semana em Lisboa), volta a ser debatido o investimento nas modalidades por parte dos grandes emblemas.

Esta sexta-feira, às 20h00, Rahim Ahamad, membro do Conselho Diretivo do Sporting CP, é o convidado do programa ‘Jogo Económico’, edição que tem o Estádio de Alvalade como palco e conta com a presença do painel residente: o jornalista João Marcelino e o advogado e consultor Luís Miguel Henrique.

O membro do Conselho Diretivo do Sporting CP vem ao ‘Jogo Económico’ para falar sobre as modalidades do Sporting CP e como estas podem assumir um papel determinante na internacionalização da marca ‘Sporting’.