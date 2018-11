Homing regista crescimento de 430% no setor do realojamento local

A Homing, uma empresa portuguesa ligada ao mercado da gestão de alojamento loca, viu a sua atividade crescer em 480% desde o início do ano, face a 2017. A celebrar dois anos de existência, o grupo com capital 100% português alargou a sua oferta para Paris, Barcelona e, em breve para Londres, revelou em comunicado.

Tomás Azeredo Perdigão, marketing manager da Homing explica que “o aumento da nossa oferta para estas cidades europeias é motivado pela necessidade de alavancagem que o setor está sujeito na época do Inverno”.

Em declarações ao Jornal Económico e numa altura em que o alojamento local está cada vez mais em voga, Tomás Azeredo Perdigão revela que a nova lei do alojamento local e as suas limitações legais “são um estímulo para os profissionais do setor mostrarem a sua capacidade para enfrentar as adversidades. Não sentimos como uma ameaça, pois o turismo em Portugal é mais do que Lisboa e teremos mais novidades no futuro”, deixando no entanto, um alerta para os autarcas.

“As autarquias devem estar conscientes das medidas que estão a desenvolver para regular o sector, de que o Alojamento Local ajudou Lisboa e os portugueses a recuperar a cidade e no estímulo económico associado, quer na captação de investimento, quer na criação de emprego a nível nacional”, refere o marketing manager.

Tomas Azeredo Perdigão assume que “a nova lei veio dar mais poder às autarquias e condomínios deixando à sua boa fé os players que atuam neste sector. Assim, os mais “prejudicados” somos nós. Contudo, há que saber encontrar oportunidades em desafios como este e continuar a crescer”, dando exemplos de outras áreas da sociedade.

“Vejamos o caso no setor dos transportes públicos como o caso dos táxis. A evolução tecnológica, as alterações comportamentais do consumidor e do modelo de negócio exigem um grande debate no que toca ao enquadramento legal de plataformas digitais como a Uber, Cabify, entre outras. O mesmo acontece neste setor, mas é preciso sabermos nos adaptar e ouvir quem decide no final do processo: o turista”, sublinha.

O marketing manager da Homing não tem dúvidas de que no próximo ano este mercado vai continuar a aumentar. “o alojamento local é cada vez mais procurado pelos turistas e viajantes no momento de escolher a sua estadia e, que por isso a tendência é continuar a crescer. O turismo em Portugal não é só Lisboa, Porto e Algarve. Com o trabalho e investimento do Turismo de Portugal para fazer chegar outras regiões do nosso território lá fora, especialmente na área digital, rapidamente a oferta irá crescer para fazer face à procura dessas regiões”, conclui.