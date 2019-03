Hospitais e laboratórios vão receber alertas sobre processos de transplantação em tempo real

A Fundação Vodafone Portugal e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação desenvolveram, em parceria, um projeto suportado nas novas tecnologias de comunicação destinado a optimizar a transmissão da informação relativa às diferentes etapas da cadeia de transplantação.

A colheita e transplantação de órgãos são atividades que envolvem um complexo ecossistema, processos e vários intervenientes que integram a Rede Nacional de Colheita e Transplantação: médicos, enfermeiros e coordenadores de colheita e transplantação que desempenham múltiplas tarefas e que podem decorrer em diferentes espaços físicos. Esta app de alarmística foi desenvolvida com o objetivo de melhorar a articulação na transmissão de informação relativa às diferentes etapas, a partir do Registo Português de Transplantação.

A aplicação vai permitir que as equipas médico-cirúrgicas e laboratoriais envolvidas no processo de transplantação recebam, em tempo real, alertas sobre a evolução temporal do processo de transplantação, assim como os médicos assistentes com doentes em lista ativa para transplantação também serão informados sobre a evolução dos processos de transplantação registados no Registo Português de Transplantação.