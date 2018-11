Hospitais precisam de mil milhões de euros em equipamentos, diz Bastonário da Ordem dos Médicos

Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos, diz à SIC Notícias que os Hospitais precisam de mil milhões de euros em equipamentos. Isto “só para renovar os equipamentos que já existem”. O Bastonário fazia o balanço de três anos de Governo na saúde.

Nós não podemos viver com 4,8% do PIB para o Serviço Nacional de Saúde, é claramente insuficiente para dar a resposta adequada à necessidade das populações”, disse Miguel Guimarães.

A dívida dos hospitais subiu para 859 milhões de euros.

“O Serviço Nacional de Saúde está neste momento em queda”, disse o Bastonário que admite no entanto que a medicina evoluiu muito em termos de métodos de tratamento mais eficazes e mais rápidos.

“Estamos pior do que há três anos”, disse o Bastonário na entrevista à SIC, quando questionado se as promessas do Governo há três anos (mais acesso, menos dívidas, menos listas de espera, mais utentes com médicos de família).

Mesmo relativamente ao médico de família, “nós no início do ano tínhamos cerca de 850 mil pessoas sem médico de família, depois passa para 500 mil, e volta a subir. Continuamos com deficiências e não temos feito os investimentos que são devidos”, disse.

Miguel Guimarães remeteu para o relatório do Tribunal de Contas de 2016 que apontava as deficiências do setor público da saúde, “e que ficou praticamente esquecido”.

“Não podemos continuar com a mesma política de contratações públicas como a que temos, é prejudicial ao Estado; não podemos continuar a ter hospitais sem autonomia nenhuma, sem flexibilidade na gestão; não podemos continuar a avaliar o SNS apenas pelas métricas, mas sim pela qualidade, e tem de se introduzir na avaliação a questão da investigação”, disse.

A OCDE diz que o país gasta menos 25% do que outros países.