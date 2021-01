“Hospitais têm correspondido às necessidades”, garante associação de privados

O presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, Óscar Gaspar, afirmou esta quarta-feira que os “hospitais privados têm correspondido às necessidades” e aos pedidos de colaboração realizados pelos hospitais pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Desde o início que os hospitais privados disseram e demonstraram disponibilidade em participar neste combate em parceria com o SNS”, disse Óscar Gaspar, revelando que no primeiro momento, e sob o conhecimento da Direção-Geral da Saúde, “tivemos cinco hospitais de referência para receber doentes”.

Apesar de terem tudo alinhavado com a DGS, Óscar Gaspar revela que o Ministério da Saúde os desmobilizou da primeira linha de combate e então “retomámos a nossa atividade”.

“A atual situação de combate à Covid é muito complicada no nosso país. Existe uma pressão enorme sobre os nossos cuidados”, assumiu Óscar Gaspar. O presidente da APHP afirmou que os hospitais privados têm visto “meses muito complicados fruto do confinamento”, verificando “uma redução enorme de toda a atividade hospitalar”.

No mês de outubro, de acordo com informação revelada por Óscar Gaspar, vários hospitais pediram colaboração aos hospitais privados, sendo “primeiro o Norte e recentemente Lisboa e Vale do Tejo”.

Atualmente, os hospitais privados dispõem de 894 camas afetas ao SNS, sendo que existe um total de 230 doentes hospitalizados com Covid-19 e 51 doentes encontram-se internados em unidades de cuidados intensivos.

Abordando o plano para a primavera, Óscar Gaspar assume que este já deveria existir uma indicação por parte da DGS sobre este plano, porque “daqui a menos de dois meses estamos a entrar na primavera e os planos devem ser feitos com antecedência”.

Já na vacinação, o presidente da APHP sustentou que 90% dos profissionais de saúde que trabalham nos privados ainda não foram vacinados, sendo que o plano outono/inverno fala na vacinação para “profissionais de saúde que tenham pacientes a seu cuidado”.

Óscar Gaspar aponta que os hospitais privados também deveriam ser consultados quando se trata da vacinação, porque existem “centenas de milhares de cidadãos que não têm médico de família e recorrem aos privados”. “Estamos em condições de saber as comorbilidades das pessoas”, visto que é a estes hospitais que os cidadãos recorrem, apontou.