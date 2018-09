Hospital CUF Cascais ensina a salvar vidas na baía de Cascais

Este sábado de manhã vai haver uma “mega” aula de Suporte Básico de Vida (SBV) na Baía de Cascais. Esta “mega” aula de Suporte Básico de Vida é promovida pelo Hospital CUF Cascais a propósito da comemoração dos seus 10 anos.

Com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, esta ação de mass training realiza-se no próximo dia 15 de setembro, sábado, entre as 10h00 e as 13h00 na Praça 5 de Outubro, na Baía de Cascais.

Coordenada pelos profissionais de saúde da Academia CUF – entidade responsável pela formação, ensino e investigação de todas as unidades de saúde CUF – e com o apoio da Câmara Municipal de Cascais, a iniciativa destina-se à comunidade de Cascais e é totalmente gratuita.

Desde a chamada do 112, às informações a transmitir aos profissionais do INEM, passando pelas manobras mais eficazes de reanimação que serão testadas em manequins preparados para o efeito, a ação consiste no ensino da prática de Suporte Básico de Vida (SBV) e pretende dotar os participantes com conhecimento que lhes permite agir adequadamente em caso de emergência. Uma aprendizagem que pode significar, em muitos casos, o salvamento de uma vida.