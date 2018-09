Hoti Hotéis Inaugura hotel em Maputo

Inaugura esta quarta-feira em Maputo um hotel do grupo nacional Hoti Hotéis, que resulta de uma parceria com o Grupo JAT e surge com o apoio da SOFID através do Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique.

O Meliá Maputo Sky será composto por um edifício de 16 pisos, dispondo de 171 quartos e 351 camas, serviços de restaurante e bar com capacidade para 100 pessoas e salas de conferência e reuniões com capacidade para 235 pessoas. É “um hotel com características de qualidade e standards internacionais, numa localização onde maioritariamente se podem encontrar empresas multinacionais, e irá permitir um aumento qualitativo na oferta do setor de turismo de negócios em Moçambique”, refere a organização.

No seu arranque o Meliá Maputo Sky permitirá a criação de 150 postos de trabalho diretos, “admitindo-se a produção de efeitos multiplicadores ao nível do emprego indireto, especialmente no que diz respeito à sua rede de fornecedores locais. Os requisitos de qualidade e as funções específicas de uma unidade hoteleira deste segmento promovem a transferência de conhecimentos e competências das empresas internacionais para as locais, a formação profissional e a adoção de princípios de sustentabilidade ambiental”.

A inauguração da unidade hoteleira contará com a presença do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi. O InvestimoZ – Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique, criado para promover o apoio ao investimento em Moçambique por parte de empresas portuguesas ou luso-moçambicanas, “destina-se ao financiamento de projetos de investimento ou de parcerias estratégicas em todos os setores estruturantes da economia moçambicana dando-se particular atenção aos setores nas áreas da energia, em especial energias renováveis, do ambiente e das infraestruturas, respeitando critérios de sustentabilidade económica, financeira e ambiental”.

O grupo Hoti Hotéis, criado em 1978, é atualmente o quarto maior grupo hoteleiro com presença nacional – sendo responsável por 18 empreendimentos turísticos, entre os quais avultam o Hotel D. Henrique (Porto), o Grande Hotel do Porto Hotel Montebelo (Viseu), o Hotel Hotti Bissau (Guiné-Bissau) e o Hotel TRYP Lisboa Oriente.