Human Rights Watch quer levar Mohammed bin Salman a tribunal na Argentina

As autoridades argentinas estão a investigar possíveis acusações criminais contra o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, avançam fontes envolvidas no inquérito citadas pela agência Reuters.

A investigação, centrada em alegações de crimes de guerra durante a intervenção militar liderada pela Arábia Saudita no vizinho Iémen, é o teste mais significativo da capacidade do príncipe Mohammed de superar o alvoroço internacional que o cercou desde a morte do dissidente saudita e jornalista Jamal Khashoggi.

A investigação na Argentina, iniciada por uma denúncia apresentada pela Human Rights Watch, não deverá ser suficiente para alarmar o príncipe: as autoridades argentinas disseram ser extremamente improvável que o inquérito possa produzir um mandado de prisão.

O problema é que, dentro de dias, começa na Argentina a próxima reunião do G20, onde se espera que o herdeiro do trono saudita esteja presente. Aliás, a ida da organização não-governamental para a Argentina teve a ver precisamente com esse facto.

O que os promotores da queixa querem é explicar à Arábia Saudita que a sua ação, perpetrada na Turquia, não irá ficar impune. Na semana passada, o presidente Trump reagiu contra a conclusão dos serviços de inteligência americanos sobre a culpabilidade do príncipe Mohammed.

Trump insistiu que Washington deveria continuar a apoiar o príncipe Mohammed, afirmando que é do interesse económico e estratégico do país fazê-lo, dado que a Arábia Saudita é não apenas um cliente valioso das armas norte-americanas, mas também porque é o maior inimigo do Irão.