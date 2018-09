Húngaros e polacos entre os europeus menos favoráveis ao resgate de refugiados

Ler mais

Num estudo conduzido pelo Pew Research Center (um centro de recolha de dados norte-americano), revelou que mais de 80% dos adultos em Espanha, na Holanda, na Alemanha e na Suécia são favoráveis ao resgate de refugiados, que fogem da guerra e da violência. O estudo foi realizado entre os meses de maio e julho deste ano e contou com a participação de 10 estados membros da União Europeia, cita a Reuters.

A maioria dos europeus apoia o acolhimento dos refugiados, embora muitos desaprovem a forma como a UE tem lidado com o fluxo recorde de migrantes que atingiu um pico de 1.3 milhões de refugiados em 2015, de acordo com a pesquisa do centro norte-americano.

Relativamente ao estudo, 70% dos franceses e dos ingleses também apoia esta causa e mesmo na Grécia e na Itália, os principais pontos de entrada dos migrantes na Europa, a pesquisa mostrou que a maioria dos entrevistados ainda prefere aceitar os refugiados.

O país europeu com a menor aceitação foi a Hungria, com 32%, e em segundo a Polónia, com 49%.

Numa época em que a raiva pela migração alimentou o crescimento dos partidos eurocêntricos e anti-imigrantes em toda a Europa, a pesquisa revelou dados que, para a maioria, são considerados positivos.

A pesquisa também mostrou que muitos europeus criticam a forma como a União Europeia lidou com o fenómeno. Cerca de 92% dos gregos, 78% dos italianos e 66% dos alemães e britânicos expressaram sua desaprovação em relação ao tratamento dado pela UE à questão.

Fora da Europa, México, Canadá e Austrália, todos apresentaram altas taxas de aceitação de refugiados de mais de 70%, enquanto os Estados Unidos e o Japão ficaram em 66%.