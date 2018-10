Hygge: o segredo dinamarquês para a felicidade

A palavra é uma característica da cultura dinamarquesa. Mesmo assim, galgou fronteiras e foi mesmo uma das palavras do ano 2016 para o dicionário Oxford, que a explica desta forma: “uma qualidade de convívio acolhedor e confortável que gera um sentimento de contentamento ou bem-estar”.

O conceito – de difícil tradução para outras línguas – exprime uma sensação de aconchego combinada com nostalgia e é, para muitos dinamarqueses, o segredo da felicidade – em 2016, o país nórdico foi considerado o mais feliz do mundo, segundo o Relatório Mundial da Felicidade, uma publicação da ONU. “O dinheiro não pode comprar Hygge”, avisa Jeppe Trolle Linnet, autor do primeiro artigo científico sobre o conceito. Ou seja, é uma espécie de felicidade ao alcance de qualquer um.

Seis dicas para a felicidade:

1 – Procurar o momento

O conceito consiste em dedicar um tempo diário para fazer o que nos faz sentir bem.

2 – Criar um ambiente propício

Cuidar da iluminação para que seja acolhedora. Colocar uma boa música de fundo ou umas flores frescas dão um toque especial para provocar um prazer simples.

3 – Evitar tudo o que rompe o ambiente descontraído

Não deve falar de temas que podem causar tensão: política, trabalho, ou problemas do dia-a-dia. A televisão, o iPad e o telemóvel também impedem as conexões sociais com o hygge.

4 – Estar confortável

Pode seguir várias dicas segundo os especialistas. Ficar na cama ao domingo debaixo do edredom por mais tempo do que o habitual, com um bom livro e um café. Ou enrolar-se no sofá com uma manta e uma chávena de chá ou chocolate quente, a ver um filme.

5 – Fugir de ambientes que não são hygge

O contrário deste termo é uhyggelig. Aquilo a que se referem os dinamarqueses é a tudo o que não é propício a estar confortável.

6 – Ser consciente do momento

Os dinamarqueses são capazes de identificar e nomear esse momento de bem-estar. Por exemplo, não se pode conseguir um ambiente descontraído num bar ou numa discoteca, com música alta e luzes florescentes.