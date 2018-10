Hyundai reforça aposta na robótica e inteligência artificial

A marca de automóveis sul-coreana reforçou a sua aposta na indústria robótica depois de iniciar o desenvolvimento do “robô industrial vestível de exosqueleto H-VEX” (chairless skeleton), disse a Hyundai Portugal em comunicado enviado às redações esta manhã. O H-VEX vai agora ser objeto de testes exaustivos no final do ano e será testado e aplicado nas fábricas da marca sul-coreana nos Estados Unidos.

O reforço da construtora asiática nesta indústria insere-se na estratégia de crescimento nas áreas da robótica e da inteligência artificial. Para esse efeito, “a empresa criou uma equipa de robótica na sua sede de tecnologia estratégica para se poder concentrar no desenvolvimento destas tecnologias, estando a expandir a sua colaboração com os setores associados”, lê-se na nota.

Para o vice-presidente executivo da divisão de estratégia e tecnologia e diretor de inovação do Hyundai Motor Group, Youngcho Chi, “a área da robótica não só oferece soluções para a mobilidade do futuro, como também apresenta soluções alternativas para reduzir o declínio da produtividade dos trabalhadores”. Além disso, Chi revelou que a marca sul-coreana “planeia utilizar a sua ampla base de dados tecnológica, conseguida com a experiência de produção de veículos autónomos, para guiar o sucesso da empresa na área da robótica”.

Antes do H-VEX, a Hyundai apresentou, no passado mês de agosto, o robô H-CEX (vest skeleton), desenvolvido para utilização industrial e que consiste num “dispositivo de proteção dos joelhos que ajuda a manter o trabalhador sentado”. O H-CEX tem “apenas 1,6 kg, é leve, mas extremamente resistente, podendo suportar até 150 kg. Tem cintos para a cintura, coxas e joelhos, sendo fácil de colocar e ajustável à altura do utilizador”. O H-VEX, por sua vez, “alivia a pressão no pescoço e nas costas do utilizador, dando-lhe 60 kg de força quando se encontra a trabalhar com os braços posicionados acima da cabeça”.

Ainda na área da robótica, a Hyundai desenvolveu o HUMA, Hyundai Universal Medical Assist, que é um dispositivo que pode “ser aplicado na cintura e nas pernas para fortalecer os músculos ao andar” e permite atingir os 12 km por hora, sendo “um dos robôs vestíveis mais rápidos do mundo”. Mas a aposta da Hyundai na área da robótica vai além do desenvolvimento dos robôs vestíveis, tendo anunciado a apresentação de vários robôs destinados a melhorar a qualidade de vida do utilizador. Neste contexto, “estão incluídos um ‘robô de serviço para hotelaria’ que consegue fazer o serviço de quartos e guiar os hóspedes dentro do hotel; um ‘robô de serviço para vendas’ que consegue explicar detalhes dos veículos aos clientes de um stand; um ‘manipulador de carregamento de veículos elétricos’ que carrega automaticamente o veículo que parar à sua frente”, entre outros.

A construtora sul-coreana vai ainda investir em startups com competências nas áreas da mobilidade inteligente e da inteligência artificial. Para o efeito, criou o fundo AI Alliance Fund, no valor de 4,5 milhões de dólares, em conjunto com a SK Telecom e a Hanwha Asset Management Co. Ltd para investir em startups “promissoras”. Neste sentido, a Hyundai também decidiu investir na Perceptive Automata, uma startup norte-americana com competências em inteligência artificial e que se dedica à “previsão de movimentos humanos”.