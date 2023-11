A nova fábrica vai-se dedicar às viaturas elétricas e “será o centro de produção de mobilidade da Hyundai na era da eletrificação. Desta forma, o complexo de Ulsan tornar-se-á uma base de produção de mobilidade futura”.

14 Novembro 2023, 17h46

A Hyundai, uma multinacional sul-coreana de automóveis, assumiu um compromisso com a eletrificação, estando agora a preparar-se para iniciar a construção de uma nova fábrica de veículos elétricos no seu complexo em Ulsan.

Euisun Chung, Presidente Executivo da Hyundai, afirmou que “a nova fábrica dedicada a veículos elétricos em Ulsan é o início de um futuro promissor para os próximos 50 anos e para a era da eletrificação”, sublinhando que “a Hyundai trabalhará em conjunto para transformar Ulsan numa cidade de mobilidade inovadora que liderará o caminho na era da eletrificação”.

“É inegável que a Hyundai Motor Company desempenhou o papel mais importante no crescimento de Ulsan”, afirmou o presidente da cidade metropolitana de Ulsan, Doo-gyeom Kim. “Continuaremos a fazer o nosso melhor para desenhar um novo futuro em sintonia com as mudanças da indústria automóvel”, acrescentou.