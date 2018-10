“i-Data Meeting”: a influência da análise de dados no setor terciário em debate hoje em Oeiras

Ler mais

A filial portuguesa da Abilways, a IFE by Abilways, organiza esta quarta-feira um debate sobre a “influência da análise de dados na transformação do setor terciário e, por consequência, na forma como as empresas podem maximizar o proveito recorrendo a este sofisticado método de análise”. O i-Data Meeting arranca pelas 9h00, no Lagoas Park Hotel, em Oeiras.

O encontro, sob o tema “Intelligent, Innovative, Inspiring” procura, segundo o comunicado da empresa, dar “resposta aos desafios que se colocam nos diferentes setores de negócio, tendo por base o facto de 73% decisores nacionais recorrerem já à análise de dados para orientarem estrategicamente o seu negócio”.

“Entre os vários temas em debate, irá ser explorada a forma como a Inteligência Artificial, o IoT (Internet of Things) e a Machine Learning estão a criar um novo universo de soluções com grande impacto no desenvolvimento de novas estratégias de experiência cliente em tempo real, através de processos automatizados”, prossegue.

As políticas de segurança e a forma como estas devem ser implementadas para proteger e manter a integridade dos dados também serão debatidas.

A eficácia da estratégia de Customer Experience também será tema de análise e, consequentemente, que implicações o Data-Drive Marketing tem para o aumento da eficácia.

“No desafio de implementação da tecnologia de análise moderna, o encontro irá debater a necessidade de uma mudança na cultura organizacional para garantir o sucesso e as melhores práticas para superar as barreiras à mudança cultural”, conlcui o comunicado da IFE by Abilways .

Entre os vários oradores, estão já confirmados especialistas de empresas como Sonae, Caixa Geral de Depósitos, Nestlé, Fnac, OLX Group Portugal, TAP e Randstad.