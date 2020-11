A globalização e a evolução tecnológica vieram revolucionar o mercado de investimentos. Hoje mais do que nunca, os mercados financeiros funcionam vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. A tecnologia permite negociar qualquer produto em qualquer parte do mundo, sem sair de casa.

A transformação do mercado financeira à escala global trouxe consigo enormes vantagens, mas também riscos e desafios. A escala planetária tornou o mercado de tal forma complexo, que tornou quase impossível acompanhar todas as variáveis ou recolher todas as informações. A complexidade pode levar muitas vezes a investimentos ineficazes ou mesmo de risco.

A tecnologia tornou-se por isso um asset indispensável para o mercado financeiro. A recolha de data, a capacidade de interação instantânea, a possibilidade de acompanhar os mercados mundiais em tempo real, são hoje ferramentas indispensáveis para quem pensa investir.

A inteligência artificial significou contudo um passo em frente para o trading. Com a possibilidade de criar algoritmos de Tecnologia de Trading que utilizam uma rede neural proprietária que analisa a profundidade do mercado e procura padrões de modelos matemáticos predefinidos (tais como fractais, caos e ondas), a inteligência artificial tornou-se capaz de compreender e prever as tendências do mercado em tempo real.

O machine learning veio permitir a qualquer pessoa, com pouco risco, entrar no mercado financeiro. A inteligência artificial garante investimentos feitos de forma eficiente, sem o fator sentimental e sem perdas de tempo. Para além disso permite reduzir os custos com comissões.

Não foram apenas os investidores que vieram beneficiar com a aplicação da inteligência artificial ao mercado financeiro. Este sistema permite aos traders uma utilização mais eficaz do seu tempo, criando mais disponibilidade para acompanhar ou aumentar a sua carteira de clientes.

A utilização da inteligência artificial no trading ainda é desconhecida pela maior parte dos consumidores. Contudo já existem em Portugal soluções para investimentos que utilizam IA.

Um dos exemplos de sucesso é a 8topuz. Já com larga experiência no mercado financeiro, a 8topuz desenvolveu um software de negociação baseado nas suas estratégias de negociação como uma solução automatizada de gestão de risco. E os resultados estão à vista. Segundo a McMillan Woods, este software obteve resultado positivos em 97,87% dos meses, tendo até à data garantido um retorno de 19.69% do investimento só este ano.

A experiência da 8topuz prova que a inteligência artificial é a forma mais segura e eficaz de participar no mercado de investimento. Esta tecnologia já não é apenas o futuro, é o presente do trading em Portugal.

