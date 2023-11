A Iberdrola vai iniciar a licitação na empresa britânica Electricity North West (ENWL), que está avaliada em quatro mil milhões de euros.

17 Novembro 2023, 16h50

A empresa de energia e distribuição de gás espanhola, Iberdrola, entrou numa licitação pela empresa britânica Electricity North West (ENWL), que está avaliada em mais de quatro mil milhões de euros, de acordo com o jornal ‘Cinco Dias’.

Segundo a ‘Reuters’, na batalha para a aquisição desta empresa, a Iberdrola vai enfrentar os fundos KKR e Macquarie. No entanto este processo de venda ainda está numa fase muito inicial.

A ENWL é detida por um grupo japonês, Kansai Electric Power, e pelo fundo Equitix, e contratou o banco de investimento Jefferies para estar à frente da venda.

A Iberdrola tem uma subsidiária na Escócia, a Scottish Power, que já fornece eletricidade a 3,6 milhões de clientes de diferentes condados de Inglaterra, centro e sul da Escócia e ao País de Gales. Com esta aquisição a Iberdrola conseguiria conectar todas estas áreas às quais já fornece energia e chegar a outras.

Esta já é a segunda tentativa da empresa espanhola quanto à aquisição da ENWL. Recorde-se que em 2019, os seus donos da altura, um fundo JP Morgan e a Colonial First State, lançaram a venda do ativo. No entanto, foi o consórcio japonês e a Equitix que venceram a corrida.

Esta aquisição faz também parte do plano estratégico da Iberdrola que prevê o investimento de 47 mil milhões de euros, para ser cumprido antes de 2025.