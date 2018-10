Iberdrola vai investir 4.800 milhões na transformação digital

A elétrica espanhola Iberdrola vai investir cerca de 4.800 milhões de euros entre 2018 e 2022 no segmento da transformação digital. O digital é encarado como “um dos pilares estratégicos” do grupo, anunciou a empresa, por ocasião da quarta edição do Digital Summit, em Madrid, numa organização do grupo.

O presidente da Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que anunciou o investimento, disse que a digitalização está a promover ”novas oportunidades em todas as áreas de negócios, ajudando a reduzir custos e criando valor para a sociedade”.

Recorde-se que, no balanço entre atividades tradicionais e novas apostas, a Iberdrola anunciou, recentemente, que, através da sua filial ScottishPower, vai vender os seus ativos de geração tradicional no Reino Unido à empresa Drax Smart Generation, filial do grupo Drax, por 702 milhões de libras (cerca de 801 milhões de euros).

Assim, o grupo espanhol converte-se “na primeira energética integrada do país a ser 100% renovável, desprendendo-se de 2.554 megawatts de potência de geração tradicional, que inclui, principalmente, as instalações de ciclo combinado de gás, após ter fechado, nos últimos anos, as restantes centrais elétricas a carvão que tinha no país”.

“É um novo passo no compromisso do Grupo Iberdrola para atingir a meta de uma economia descarbonizada, onde o setor elétrico deve desempenhar um papel-chave”, num setor onde o grupo vai investir 5,5 mil milhões de libras até 2022, especialmente para aumentar a capacidade nas renováveis.