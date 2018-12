IBM cria nova unidade de negócio para ajudar empresas com a inteligência artificial

A IBM anunciou a criação da unidade de negócio IBM Talent & Transformation, com o objetivo de ajudar as empresas e os seus colaboradores a serem bem sucedidos nesta era da Inteligência Artificial (IA) e da automação.

Os serviços da IBM Talent & Transformation “oferecem formação especializada no desenvolvimento de competências robustas em IA e ajudam também as empresas a impulsionarem a transformação de que necessitam ao tirar partido desta tecnologia para dar mais capacidades aos colaboradores, transformar o fluxo de trabalho, eliminar indícios tendenciosos ou de parcialidade e criar uma nova força de trabalho”.

Os novos serviços e ferramentas de inteligência artificial da IBM têm por base métodos e tecnologias que a IBM aplicou dentro de portas para impulsionar a transformação da sua própria força de trabalho.

Os novos serviços permitem que as equipas de RH meçam o risco na retenção proactiva de talentos, e os recursos ajudam a sinalizar indícios de preconceito e parcialidade nos esforços de recrutamento, como a questão do idioma na descrição dos cargos.

“À medida que as organizações lidam com a dupla exigência de levar a cabo a transformação digital e ainda de reinventar os seus negócios e processos através da aplicação de novas tecnologias como IA, automação e Blockchain, vemos que a maior barreira para o progresso estará no acesso às competências e talentos certos”, sublinhou Mark Foster, senior vice president, IBM Global Business Services.

“A IBM acredita que criar uma força de trabalho para competir na era da IA está relacionada tanto com a cultura, o talento e a especialização como com a tecnologia”.