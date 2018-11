Icelandair entrega proposta final para aquisição de 51% do capital social da TACV

De acordo com o comunicado a “proposta final e vinculativa” para a aquisição de 51% do capital social da Cabo Verde Airlines foi entregue a Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado.

A proposta resulta da apreciação feita pela comissão de avaliação à primeira proposta apresentada, “tendo sido exigido ao concorrente”, neste caso o Loftleidir-Icelandic, “a entrega de informações suplementares, para cumprir os requisitos estabelecidos no caderno de encargos.

A proposta apresentada será avaliada, novamente, pela Comissão de avaliação, nomeada por despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro do Turismo e Transportes e assessorada por peritos internacionais em direito comercial, transportes aéreos e privatização.

O jornal Expresso das ilhas de Cabo Verde aponta que para a compra da TACV a Loftleidir Icelandic, criou Loftleidir Cabo Verde, da qual detém 70% do capital, sendo os outros 30% dispersos por outros investidores.

Com isso a aquisição da Cabo Verde Airlines “não vai ter um impacto significativo nas contas do grupo” a que pertence a Icelandair, uma vez que a participação da Loftleidir Icelandic na Lofleidir Cabo Verde será classificada como uma empresa associada.