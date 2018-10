ICGP regressa aos mercados com emissão de entre 750 milhões e 1.000 milhões na quarta-feira

A agência que faz a gestão da dívida pública portuguesa realiza uma emissão de obrigações a dez anos na próxima quarta-feira, com o objetivo de conseguir entre 750 milhões e mil milhões de euros de financiamento.

O IGCP acaba de anunciar um leilão de dívida pública para 10 de outubro de 2018, pelas 10:30 horas

O leilão da OT com maturidade em 17 de outubro de 2028, tem um montante indicativo entre 750 milhões e 1.000 milhões de euros.

Na última emissão comparável, realizada em 12 de setembro, o IGCP colocou 672 milhões de euros com uma taxa de juro de 1,854%, acima da que tinha obtido no mercado primário a 11 de julho que foi de 1,727% e da mínima de 1,670% verificada em 9 de maio deste ano.

A procura das Obrigações do Tesouro a 10 anos na última emissão de dívida soberana foi de 1.557 milhões de euros, 2,32 vezes o montante colocado.

Os juros da dívida portuguesa no mercado secundário estão a subir 2,3 pontos base para uma yield de 1,936%, tal como acontece com Espanha (+1,2 pontos base para 1,575%), devido à subida da dívida de Itália (+8,7 pontos base para 3,416%, que esteve sob pressão nas últimas semanas, com aumentos de juros no mercado secundário, perante informações de que poderiam ser postos em causa compromissos europeus sobre finanças públicas com um orçamento com aumento de despesas.

As bunds alemãs, benchmark da dívida soberana a 10 anos na Europa, está também a agravar 2,3 pontos base para 0,554%, o que atenua o prémio de risco das dívidas dos países periféricos. O prémio de risco é medido em relação ao custo de financiamento da dívida alemã, que serve de referência na zona euro.

O IGCP vai ao mercado neste contexto, e depois do Ministro das Finanças, que é também presidente do Eurogrupo, ter dito que “a dívida pública portuguesa não é afectada pela desconfiança dos mercados face a Itália” e de “acreditar que a pressão sobre aquele país diminuirá quando for conhecida a proposta orçamental para 2019”.

Centeno disse no mês passado que os juros da dívida portuguesa estão mais próximos dos da Alemanha e de Espanha do que dos de Itália.