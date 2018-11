Icónica “Fortune” vai ser vendida por 132 milhões a empresário tailandês

O conglomerado de media norte-americano Meredith anunciou, esta sexta-feira, ter fechado a acordo com o Fortune Media Group Holdings Limited, do tailandês Chatchaval Jiaravanon para venda da icónica “Fortune” por 150 milhões de dólares, o equivalente a 132 milhões de euros.

A transação terá agora de ser aprovada pelas entidades reguladoras, mas, segundo o vendedor, deverá estar concluída até ao final de 2018.

Segundo o jornal norte-americano “The Wall Street Journal”, Chatchaval Jiaravanon investe na “Fortune” a título pessoal, tendo avançado, em comunicado conjunto com o grupo Meredith, a sua intenção de apostar na digitalização da revista e na sua expansão geográfica.

A “Fortune” foi criada durante o período da Grande Depressão nos Estados Unidos e continua a ter grande influência entre a elite mundial da economia e dos negócios, mas Chatchaval Jiaravanon quer mais.

“Queremos fazer da ‘Fortune’ uma marca líder dos media mundiais, com alcance permanente e relevância global”, afirma no comunicado, justificando com o facto da procura “pela informação financeira de qualidade estar a crescer”.

Com um compromisso entre o investimento tecnológico e um jornalismo de qualidade, acreditamos que o retorno será excelente, salientou o empresário.