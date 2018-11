ICPT: almoço-debate com Miguel Pinto Luz sobre construção de alternativas já esgotou

O estudo “Scale Up Portugal 2018” concluiu que as 25 maiores empresas com menos de cinco anos já somaram 43 milhões de euros em receitas e criaram 850 postos de trabalho. Unbabel (Lisboa), Veniam (Porto) e 360imprimir (Torres Vedras) lideram o ranking. Veja quem são as outras startups do momento e os maiores investidores em capital de risco do país.