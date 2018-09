Idade da reforma na Rússia provoca onda de contestação a Putin

Ler mais

A aprovação de uma nova lei das pensões na Rússia – que, entre outras alterações, fixa a idade da reforma nos 60 para as mulheres e nos 65 para os homens – está a criar uma onda de descontentamento em relação ao governo do presidente Vladimir Putin e a dar margem para que a oposição parlamentar eleve a contestação.

“Esta lei não resolve o problema. Tenho a impressão que Putin não conhece mais o país e está acreditar numa ilusão”, disse Ruslan Jasbulátov, ex-presidente do parlamento russo, citado por vários jornais.

Alguns meios de comunicação russos adiantam que a medida é rejeitada por mais de 80% dos russos. O Kremlin insiste que a reforma irá aumentar as pensões e melhorar os padrões de vida dos idosos, mas o problema, ou um deles, é que a expectativa de vida na Rússia para os homens é de 66 anos. O mal estar parece ser este: o governo puxou a idade da reforma até praticamente coincidir com a expectativa da morte.

A questão é de tal ordem importante a nível social que Vladimir Putin decidiu dirigiu-se à Rússia pela televisão –facto muito pouco comum –para acalmar a exasperação social. Mas, segundo as mesmas fontes, o resultado foi pouco mais que nenhum.

“A reforma é um absurdo, não deveria ter sido feita, não era a hora: a economia não está bem, não superámos a crise, os salários estão a cair, tudo isto terá consequências sociais, económico e político”, disse Jasbulátov.

Desde o anúncio da reforma, os comunistas e a oposição extra-parlamentar tomaram as ruas de assalto, com centenas de milhares de pessoas a protestar. As sondagens adiantam que 77% dos russos estariam dispostos a rejeitar a reforma em caso de referendo.

O governo é acusado de ter engendrado a reforma ‘secretamente’: foi promulgada no dia da abertura do campeonato do mundo, numa altura em que todos os holofotes e atenções mediáticas estavam viradas para o futebol.

O partido de Putin, o Rússia Unida, já está a sentir os efeitos da reforma: nas eleições regionais de 9 de setembro, perdeu vários bastiões na parte europeia do país, na Sibéria e no Extremo Oriente russo: Vladimir, Khabarovsk e Khakassia.