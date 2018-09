Identidade de ‘hacker’ do Benfica força PJ a pedir captura internacional

A divulgação da identidade do pirata informático que roubou segredos do Benfica vai obrigar a Polícia Judiciária (PJ) a alterar a estratégia de investigação e emitir um pedido de mandado de captura internacional, sabe o Jornal Económico (JE).

As autoridades policiais temem que o pirata informático Rui Pinto esteja em fuga, depois de a revista “Sábado” noticiar o seu nome e descrevê-lo como um “génio da informática mercenário” que age motivado por dinheiro, sem qualquer ligação a clubes. O JE sabe que a solicitação de captura externa deverá ocorrer nos próximos dias e que PJ continua, neste momento, a proceder a diligências sobre o caso.

Em causa está um inquérito do Ministério Público, a cargo da equipa especial para os crimes no futebol que funciona no DCIAP, que foi aberto em 2015 após uma queixa do Sporting na Justiça a 30 de setembro daquele ano, após a divulgação na internet do contrato do jogador Marcos Rojo e do treinador Jorge Jesus.