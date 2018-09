Ifo antecipa crescimento estável da zona euro de 0,4% no quarto trimestre

O crescimento económico da zona euro deverá manter-se estável até ao final do ano, em linha com a primeira metade de 2018, segundo o Euro Zone Economic Outlook, publicado esta quinta-feira pelo Ifo. O instituto alemão antecipa uma expansão do produto interno bruto (PIB) de 0,4% no terceiro e quarto trimestre do ano.

O ritmo de crescimento da economia europeia ficaria assim em linha com o do primeiro e segundo trimestres, mas abaixo do crescimento médio trimestral do ano passado.

“Arrastado pelo enfraquecimento do comércio internacional, o PIB da zona euro aumentou 0,4% tanto no primeiro como no segundo trimestre de 2018, desacelerando substancialmente em comparação com a média de 0,7% em 2017”, refere o relatório. “Enquanto uma ligeira desaceleração foi comum na maioria dos países da zona euro, a desaceleração foi particularmente severa em França”.

euroAs projeções do instituto apontam para um aumento da formação de capital bruta de 0,7% no terceiro e quarto trimestres e de 0,6% no primeiro trimestre de 2019. A estimativa para o consumo privado é de aumento de 0,3% no terceiro trimestre e de 0,4% nos dois seguintes, “apoiado nas condições favoráveis do mercado de trabalho”.

“Prevê-se que a inflação anual se mantenha em torno da meta do Banco Central Europeu (BCE) de 2% até o final do ano, alimentada por aumentos substanciais nos preços da energia. A inflação subjacente permanece moderada”, acrescentou. “Os riscos para as perspetivas continuam a originar-se das tensões comerciais globais e de uma escalada das crises monetárias em algumas economias em desenvolvimento”.