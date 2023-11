A subida dos juros está a criar dificuldades às construtoras alemãs. A situação está a colocar várias empresas sob ameaça, sendo que uma em cada dez já comunicou dificuldades financeiras”, diz Klaus Wohlrabe.

6 Novembro 2023, 14h09

A Alemanha continua a registar uma onda de cancelamentos na construção de habitações. Em outubro, 22,2% das empresas declararam ter cancelado projectos, contra 21,4% no mês anterior. “A situação está cada vez pior, com cada vez mais projectos a falharem devido às taxas de juro mais elevadas e aos preços elevados da construção”, afirma Klaus Wohlrabe, responsável de inquéritos da Ifo.

“Na construção residencial, os novos negócios continuam muito baixos e as encomendas em carteira das empresas estão a diminuir”, acrescenta o Ifo.

Em outubro, 48,7% das empresas relataram falta de encomendas, contra 46,6% em setembro. Um ano antes, em outubro de 2022, a proporção era de 18,7%. “Quase metade de todas as empresas de construção residencial estão agora a sofrer com a falta de pedidos, e esse número está a crescer a cada mês. A situação está a colocar várias empresas sob ameaça, sendo que uma em cada dez já comunicou dificuldades financeiras”, diz Wohlrabe. “As perspectivas para o sector da construção residencial continuam a ser sombrias, com as empresas a prepararem-se para tempos difíceis.”

As expectativas atingiram um mínimo recorde de 63,9 pontos negativos.