IGCP faz leilão de troca de dívida esta quarta-feira para alongar maturidades

O IGCP vai realizar no próximo dia 5 de dezembro, pelas 10h00, uma oferta de troca recomprando as seguintes Obrigações do Tesouro com maturidade em 2020 e 2021. Em contrapartida, o IGCP vai vender Obrigações do Tesouro com maturidades em 2023 e 2027.

Segundo o comunicado da agência liderada por Cristina Casalinho, a recompra refere-se aos seguintes títulos: ISIN: PTOTECOE0029– OT 4.80 15 junho 2020; ISIN: PTOTEYOE0007– OT 3.85 15 abril 2021.

Em relação à emissão de dívida, as linhas são as seguintes: ISIN: PTOTEAOE0021– OT 4.95 25 outubro 2023; ISIN: PTOTEUOE0019 – OT 4.125 14 abril 2027.