IHM recebe 8,8 milhões de euros para saldar empréstimos

O Governo Regional celebrou um contrato-programa com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), para a comparticipação dos encargos relativos aos empréstimos contraídos entre 2005 e 2013, que vencerão em 2019, no valor de 8,8 milhões de euros, de acordo com uma portaria publicada em Diário Oficial.

Toda a verba referente a este contrato-programa, refere a portaria, vai ser alocado para 2019. As verbas, diz o mesmo documento, vão ser inscritas no orçamento, para 2019, que está afecto à Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais.

De referir que a IHM já tinha sido beneficiária de uma verba de 760 mil euros, após uma decisão em conselho de Governo, para recuperação e beneficiação de edifícios, no âmbito do Programa para Recuperação de Imóveis Degradados.