A Ikea investiu, em Portugal, no ano fiscal terminado em agosto de 2023, 65 milhões de euros, e planeia investir mais 60 milhões de euros, disse à Lusa o diretor geral para o retalho do grupo.

12 Novembro 2023, 09h31

Em entrevista à Lusa, Tolga Öncü, Retail Operation Manager (diretor geral para o retalho) do Ingka Group, que detém a Ikea, disse que, no ano fiscal terminado em agosto, o investimento da Ikea em Portugal ascendeu a 65 milhões de euros, com cerca de 60 milhões de euros previstos para este ano, numa altura em que a empresa pretende avançar com a abertura de mais espaços de encomenda e recolha em Portugal.