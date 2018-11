Ikea reestrutura postos de trabalho por causa do e-commerce

O Ikea anunciou uma reorganização a nível mundial que implica a reestruturação de 7.500 funções e a criação de 11.500 novos postos de trabalho em dois anos, o que na prática corresponde a cerca de 3.000 contratações. Ao Jornal Económico, fonte oficial da empresa sueca explica que a mudança advém do panorama atual do mercado, nomeadamente da explosão do e-commerce, e garante que os mais de 7.000 colaboradores não serão dispensados na sua totalidade, apesar de algumas funções poderem desaparecer – “dores de crescimento” que surgem lado a lado com a reformulação.

Segundo a retalhista especializada em imobiliário e decoração, as grandes lojas nunca vão desaparecer por causa da experiência do cliente na hora de mudar ou renovar a casa e do acompanhamento personalizado do qual podem usufruir nos espaços físicos. As diligências da empresa trouxeram mais um serviço em Portugal – o “Encomendas via CTT” –, que permite entregas ao domicílio de encomendar de artigos Ikea com um máximo de 25kgs, e a abertura da uma pop-up store temporária no Fórum Sintra. O plano ainda está em implementação, pelo que, neste momento, as oportunidades de trabalho ainda não estão todas definidas.

“Seremos, nos próximos três anos, ainda mais acessíveis e convenientes para os nossos clientes, com novos formatos de loja e com uma melhor oferta digital. Isto significa que iremos interagir com os nossos clientes onde, quando e como eles escolherem”, garantiu Helen Duphorn, country retail manager em Portugal. A responsável operações do grupo sueco em Portugal referiu, em comunicado, que a transformação visa para manter “o percurso de crescimento”.

A multinacional reportou um acréscimo de 14% nas vendas em Portugal no ano financeiro de 2018. As vendas nas cinco lojas da marca existentes no país totalizaram 457 milhões de euros. Durante este período, a empresa de mobiliário e utensílios para a casa recebeu 16,2 milhões de visitas nas suas cinco lojas nacionais – Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga –, com Portugal entre os mercados com melhor performance no seio do grupo Ingka, a holding casa-mãe da marca.

Quanto custam as encomendas pelos CTT?

Portugal Continental (entregas em menos de três dias)

Até 5kg – 7 euros

De 5 a 25kg – 12 euros

Madeira e Açores (entregas em cinco dias)

Até 5kg – 20 euros

De 5 a 25kg – 35 euros