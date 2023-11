A Iniciativa Liberal (IL) continua a defender o fim do Governo e que as eleições se realizem o mais rápido possível. Sobre a demissão de João Galamba, a IL considera que o ministro já não tinha condições para manter o cargo.

13 Novembro 2023, 17h46

Bernardo Blanco, deputado da Iniciativa Liberal, comentou sobre a demissão do ministro das Infraestruturas, João Galamba, afirmando que “depois de todos os casos já não haveria condições para continuar há pelo menos seis meses, e foi isso que dissemos na altura. Isto agora é a confirmação de uma série de casos que mostram que João Galamba não tinha condições para ocupar o cargo”.

Questionado sobre os motivos de saída do ministro, Bernardo Blanco não se quis pronunciar, no entanto considera que “a grande questão é que eu vejo no comunicado João Galamba dizer que ainda tinha condições políticas e isso ai é que me parece quase surreal, como é que depois disto tudo, de todos estes casos, alguém considera que ainda tem condições políticas para continuar no cargo? É aqui um nível de arrogância e desejo de poder que acho que não é nada saudável”.

A IL continua a defender eleições o mais rápido possível, “preferencialmente em fevereiro”, sendo que o deputado afirma que lhe parece que tudo isto é uma “fraude constitucional”.

O deputado aproveitou para revelar que “a IL entregou agora um projeto para que o Governo exonere Mário Centeno de governador do Banco de Portugal” e alertar que “o Governo já nomeou João Leão para o tribunal de contas europeu. Mais um caso de um ex-ministro das finanças em claro conflito de interesses”, sendo, por essa razão, mais “um motivo para o país entrar, o mais rápido possível, num novo ciclo de governação”, acrescentou Bernardo Blanco.