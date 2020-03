Imobilíário: Zome impedida de operar no Porto, Braga e Famalicão

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto e o Tribunal Judicial da Comarca de Braga decretaram que duas empresas do hub tecnológico ligado ao imobiliário Zome não vão poder operar, envolver-se ou participar em qualquer negócio de mediação imobiliária nos concelhos do Porto, de Braga e de Famalicão.

Na base destas duas decisões judiciais estão os direitos dos contratos de franchising da mediadora imobiliária Keller Williams que foram rescindidos unilateralmente pelas empresas Dragopoente Mediação Imobiliária e Casa Intemporal Mediação Imobiliária (ambas empresas do grupo Zome), conforme veio a ser reconhecido pelos Tribunais.

De acordo com o comunicado da Keller Williams, estas sentenças incluem também a “proibição da publicitação de quaisquer imóveis nos referidos concelhos”, sendo que as decisões judiciais abrangem também os líderes das empresas alvo deste processo, nomeadamente, Carlos Santos (CTO da Zome), Miguel Queiroz Aguiar (CEO da Zome Business) e Patrícia Santos (CEO da Zome).

As providências cautelares interpostas pela Keller Williams contra as empresas de mediação imobiliária Dragopoente Mediação Imobiliária e Casa Intemporal Mediação Imobiliária proibiram-nas de prestar qualquer serviço de mediação imobiliária aos seus clientes naqueles concelhos a norte de Portugal.

A sentença do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, referente à Dragopoente Mediação Imobiliária e aos referidos sócios, foi decretada a 26 de setembro de 2019 e foi confirmada judicialmente no passado dia 3 de março de 2020. Já a sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, referente à Casa Intemporal, foi decretada a 2 de dezembro de 2019.

“Face ao notório incumprimento pela Zome destas decisões judiciais, a Keller Williams utilizará de todos os meios ao seu dispor para garantir que as referidas operações da Zome se realizem fora dos concelhos do Porto, de Braga e de Famalicão (conforme decretado judicialmente), a fim de salvaguardar e proteger o sistema de negócio da Keller Williams”, indica o referido comunicado, divulgado esta quinta-feira.