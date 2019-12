“Impeachment será usado como rotina para atacar futuros presidentes”. Trump reage ao anúncio de Nancy Pelosi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já reagiu ao anúncio da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, para que a votação do impeachment possa acontecer antes do período natalício. Através da sua conta da rede social Twitter, Donald Trump, refere que “o ato de impeachment será usado como rotina para atacar futuros presidentes”.

….This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019