Importações e exportações aumentaram 12,1% e 3,8% no mês de março

As exportações e as importações de bens registaram aumentos de 3,8% e 12,1%, respetivamente, no mês de março, registando ambas uma desaceleração face ao mês anterior, de 4,7% e 12,7%, segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira.

Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 5,5% e as importações cresceram 12,5% (+7,4% e +13,2%, respetivamente, em fevereiro de 2019). O défice da balança comercial de bens totalizou 1 895 milhões de euros em março de 2019, correspondente a um aumento de 573 milhões de euros face ao mês homólogo de 2018.

No primeiro trimestre deste ano, as exportações e as importações de bens aumentaram 4,0% e 13,4%, respetivamente face ao primeiro trimestre de 2018 (5,0% e 11,6%, respetivamente, no trimestre terminado em fevereiro de 2019).

De realçar também o aumento das exportações de material de transporte (16,7%). Com execeção dos combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 1.458 milhões de euros, o que representou uma subida do défice de 449 milhões de euros em relação a março de 2018.

Em relação às variações do mês anterior, em março de 2019 as exportações aumentaram 6,4% (-2,3%), principalmente em função do aumento no comércio Intra União Europeia (UE) (7,2%), enquanto as importações subiram 11,3% (-8,5% em fevereiro de 2019), devido à evolução do comércio Intra-UE (14,9%).

Em março deste, o défice da balança comercial atingiu os 1.895 milhões de euros, mais 573 milhões de euros que o verificado no período homólogo de 2018.