A três dias da apresentação da proposta do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a taxa de Imposto Único de Circulação (IUC), que depende das emissões de CO2 dos veículos, ainda não é conhecida, mas o setor automóvel teme que o Governo português atualize as tabelas do IUC de forma mais gravosa do que o necessário.

Em entrevista ao Jornal Económico, Helder Pedro, secretário geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) disse que o Governo português está a aguardar por um estudo encomendado pelo executivo holandês para concluir as diferenças das emissões de CO2 entre o procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP) e o NEDC. Ao Jornal Económico, o CEO da Renault Portugal, Fabrice Crevola, mostrou “dúvidas sobre a capacidade do Governo de, até ao dia 15 de outubro, ter a situação resolvida” .

Contactada pelo Jornal Económico, a Secretaria de Estado para os Assuntos Fiscais não respondeu a esta questão. Mas revelou que “todo este imbróglio não é falta de vontade política; tem que ver com a complexidade técnica de encontrar uma nova tabela fiscal”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.