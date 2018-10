Impostos com relevância ambiental representaram 7,5% do total das receitas de impostos e contribuições sociais

O valor dos impostos com relevância ambiental representou 7,5% do total das receitas de impostos e contribuições sociais em 2017, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta segunda-feira, dia 8.

Nesta análise são consideradas as receitas obtidas pelas administrações públicas através da taxação de produtos e serviços cuja base de imposto possa ter um impacto negativo no ambiente. Ou seja, os impostos sobre energia, sobre os transportes, sobre a poluição e sobre a extração de recursos naturais.

Segundo os dados do instituto de estatística, estes impostos ascenderam a cinco mil milhões de euros, o que representa um aumento de 4,8% face ao ano anterior, o que compara com a variação de 5,3% observada para o total da receita de impostos e contribuições sociais.

De acordo com a informação disponível para 2016, o peso destes impostos no total da receita fiscal incluindo contribuições sociais foi superior em Portugal à média da União Europeia que se situou em 6,3%.

“Dado que o aumento de 4,8% na receita dos impostos com relevância ambiental foi próximo do observado para a totalidade da receita de impostos e contribuições sociais, a importância relativa dos impostos com relevância ambiental na estrutura fiscal portuguesa manteve-se praticamente idêntica a 2016”, explica o INE.

No desagregado, a receita com o conjunto do imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos, do imposto sobre veículos e do imposto único de circulação representou, em 2017, cerca de 97% do total dos impostos com relevância ambiental. Neste sentido, a receita destes impostos cresceu 2,6%, 12,7% e 6,0%, face ao ano anterior.

Por categorias, em 2017, os impostos sobre a energia representavam 72,1% do total da receita dos impostos com relevância ambiental, sendo que os impostos sobre os transportes tinham um peso de 27,2%. Já os impostos sobre os recursos e sobre a poluição tinham uma expressão insignificante na estrutura dos impostos com relevância ambiental, acrescenta o instituto de estatística.