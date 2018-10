Impresa atinge lucros de 1,4 milhões de euros até setembro

Até setembro de 2018, o grupo IMPRESA alcançou resultados líquidos de 1,4 milhões de euros, uma forte melhoria face ao período homólogo de 2017, no qual o resultado líquido foi negativo em 165 mil euros, refere a empresa em comunicado enviado à CMVM.

Naquele período, o EBITDA consolidado foi de 12,3 milhões de euros, “um ganho de 52,4% em relação às contas pró-forma do período homólogo. No 3º trimestre de 2018, o EBITDA foi de 2,1 milhões, uma subida de 4,3%, “pelo aumento dos custos com reestruturação, face às contas pró-forma do trimestre homólogo”.

Refira-se que “as contas deste trimestre são comparadas, até ao EBITDA, com as contas pró-forma do período homólogo de 2017. Estas foram preparadas expurgando uma estimativa dos rendimentos e gastos que seriam imputáveis ao portefólio de revistas alienado em 2018“.

O grupo destaca “o bom comportamento da SIC em termos operacionais, atingindo um EBITDA de 13,9 milhões de euros, o que representa uma subida de 47,9% em relação às contas pró-forma no acumulado a setembro de 2017. No 3º trimestre de 2018, o EBITDA da SIC foi de 2,6 milhões, uma subida de 18,7% face às contas pró-forma do trimestre homólogo”.

As receitas totais do Grupo Impresa atingiram 126,2 M€ no final de setembro de 2018, uma descida de 0,7% relativamente às contas pró-forma do período homólogo. Nestes nove meses até setembro de 2018, a redução nos custos operacionais foi de 4,3%, face ao período homólogo de 2017, resultado da descida dos custos.

A dívida remunerada líquida atingiu 189,6 milhões no final de setembro de 2018, uma descida de 3,1 milhões em termos homólogos. “A SIC terminou o período até setembro de 2018 com uma média de 16,7% de share, mantendo a liderança em ambos os targets comerciais (A/B CD 15/54 e A/B CD 25/54) no horário nobre, com 19,8% e 20,5%, respetivamente”.

Por outro lado, “nos nove meses até setembro de 2018, a SIC Mulher atingiu uma audiência recorde, com 1,1% de share. A SIC Notícias destacou-se, mais uma vez, como canal líder de informação, com 1,9% de share, e o total dos canais por subscrição alcançou uma quota de mercado de 3,8%, 0,1 pp superior ao registado em setembro de 2017”.

O grupo salienta que “a SIC celebrou um acordo de distribuição com a Comcast, expandindo a cobertura da SIC Internacional a todo o território dos Estados Unidos, reforçando a sua presença em Estados como Califórnia, Texas, Virgínia ou Pensilvânia”.

A Impresa lançou a SIC Ventures, “com vista a diversificar as suas fontes de receitas. Através da SIC Ventures, a SIC promoverá publicitariamente o negócio de startups e, como contrapartida, adquirirá participações minoritárias destas empresas”.

O Expresso manteve-se como o jornal mais vendido em Portugal, com uma média de mais de 89 mil exemplares de circulação paga, segundo os dados divulgados pela APCT referentes ao período de janeiro a junho. É também a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, vendendo, em média, mais de 24,5 mil exemplares por edição, segundo afirma o grupo.

A aposta na área do digital “reflete-se no total das receitas digitais provindas da publicidade e circulação, representando atualmente quase 23% do total do volume de negócios da área do publishing”.