“Inaceitável e incompreensível”. Sindicato critica Governo por visita à sede da Ryanair

O SNPVAC – Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil está em guerra com o Governo por causa de uma visita que a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, fizeram à sede da companhia aérea ‘low cost’ irlandesa Ryanair.

“(…) É inaceitável e incompreensível que a Sra. secretária de Estado do Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, e o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, tenham visitado a sede da empresa Ryanair em Dublin, e ao invés de aproveitarem a ocasião para exigirem o cumprimento imediato da Constituição da República Portuguesa e das leis nacionais ao CEO da Empresa, Michael O’Leary, preferiram realizar uma sessão fotográfica particular publicando de seguida, e com grande satisfação pessoal, uma fotografia numa rede social, facto que lamentamos por considerarmos uma atitude de profundo desrespeito pelos portugueses em geral, e de desprezo pelos tripulantes de cabine portugueses da Ryanair, em particular”, critica o SNPVAC.

“A não ser que a sra. secretária de Estado tenha resolvido o diferendo causado pela Ryanair, mas como tal resolução não foi objecto de partilha pública supomos que tal assunto não terá sido sequer abordado”, comenta o sindicato em comunicado enviado há minutos à redação do Jornal Económico.

E as críticas continuam: “o SNPVAC mostra-se, no mínimo, desiludido perante esta atitude de subordinação por parte de um representante do Governo à empresa Ryanair, dando um sinal ao sr. O’Leary de que em Portugal a defesa da legalidade e dos direitos liberdades e garantias dos seus cidadãos não são a prioridade do Governo”.

O SNPVAC relembra à secretária de Estado e ao presidente do Turismo de Portugal que “existe um já longo e crescente conflito entre essa empresa e dez sindicatos europeus, representativos das classes profissionais de pilotos e tripulantes de cabine, onde a questão fundamental se centra no total desrespeito que essa empresa tem demonstrado pelas leis locais e pelos órgãos de soberania dos vários países da União Europeia, incluindo Portugal”.

“Prova disso mesmo foi a decisão da Ryanair que nem sequer se dignou marcar presença no passado dia 5 de setembro, numa audição na Assembleia da Republica portuguesa, convocada que foi pela Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Publicas, e recebe, a três dias de uma greve europeia, uma visita inusitada de um membro do Governo, o que é demonstrativo de que, ou a sra. secretária de Estado tem andado distraída dos problemas que afetam os trabalhadores do setor, ou então está a tomar partido público do lado de quem julga não ter que cumprir a lei”, critica o comunicado do SNPVAC.

“Qual a razão para isto ter acontecido, exigimos saber!”, exige o sindicato presidido por Amélia Uva Passo.

“E são atitudes destas, daqueles que deveriam proteger os portugueses e a sua Constituição, que legitimam as atitudes arrogantes e decisões ilegais dos responsáveis da Ryanair”, defende o mesmo comunicado.

O SNPVAC aproveita esta ocasião para felicitar a Comissária Europeia do Emprego, Assuntos Sociais, Competência e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen, pela posição defendida hoje, dia 26 de setembro, na Comissão Europeia, em Bruxelas, respeitante aos direitos fundamentais dos trabalhadores da Ryanair, “compelindo essa empresa a mudar a sua postura relativamente às condições laborais que actualmente praticam, instando os mais altos responsáveis da Ryanair a regularizar os contratos de trabalho de todos os tripulantes de cabine que operam, no que nos diz respeito, em Portugal, mas também em toda a União Europeia”.

“Tal como a sra. Thyssen afirmou, as grandes empresas têm grandes responsabilidades, o mercado interno não é uma selva, e há regras muito claras a serem cumpridas”, adiantou o referido comunicado do SNPVAC.

E o SNPVAC conclui: “foram os portugueses muito bem defendidos pela sra. comissária europeia, muito mal representados pela sra. secretária de Estado Portuguesa.

Sem deixar de avisar que “aguardamos um esclarecimento cabal por parte do Governo português relativamente a esta matéria e exigimos que a sra. secretária de Estado do Turismo e o presidente do Turismo de Portugal assumam as responsabilidades políticas desta atitude inqualificável perante os trabalhadores da Ryanair e todos os portugueses”.

“Assim, não havendo consequências políticas deste triste episódio e o Governo de Portugal continue a não exigir à Ryanair o cumprimento integral da Constituição e das leis nacionais, iremos responsabilizar também o executivo português por todas as acções que o SNPVAC será obrigado a tomar para que o cumprimento da lei nacional seja uma realidade”, altera o comunicado do sindicato.