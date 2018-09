Incêndio na Ribeira Brava dado como extinto

O incêndio que deflagrou na Ribeira Brava, na zona do Sítio das Fontes, está dado como extinto, de acordo com fonte da Protecção Civil.

Este incêndio mobilizou para o local pelo menos as corporações de bombeiros da Ribeira Brava, e de Câmara de Lobos, e contou ainda com o auxílio do helicóptero.

A corporação dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava mobilizou para o local quatro viaturas, duas pesadas e duas ligeiras, tendo ainda levado para o combate a este incêndio mais nove bombeiros.

Este incêndio deflagrou por volta das 6h25, desta sexta-feira, altura em que foram accionados os meios da corporação da Ribeira Brava.

De referir que o Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF) vai até 15 de outubro. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, já tinha admitido a hipótese deste prazo ser prolongado.